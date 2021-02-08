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Canice bacakları kesilen köpeğe yürüteç takıldı

Edirne’nin Havsa ilçesinde arka iki bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpek, takılan yürüteçle yeniden yürümeye başladı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde arka iki bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpek, takılan yürüteçle yeniden yürümeye başladı.


Edirne'nin Havsa ilçesinin Hacıgazi Mahallesi'nde, iddiaya göre yemek yemek için bir bahçeye giren köpeğin arka bacaklarının kesik olduğunu gören vatandaşlar, köpeğin fotoğrafını çekip sosyal medya üzerinden Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'ne gönderdi. Fotoğrafın paylaşılmasının ardından Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, Havsa ilçesine gelerek yaralı köpeği alıp İstanbul'da bulunan özel bir hayvan kliniğine götürdü. Klinikte yapılan ilk belirlemelere göre köpeğin arka bacaklarının simetrik kesildiğini ve bir insan yapısı olduğunu düşündüklerini söyleyen Yılmaz, köpeğin tedavisinin devam ettiğini belirtti.



Yürüteç yapıldı, sıra protezlerde


Köpeği koruma altına aldıklarını anlatan Yılmaz, köpeğe yürüteç yapıldığını söyledi. Yürüteç desteğiyle köpeğin yürüyebildiğini ifade eden Yılmaz, ilerleyen süreçte köpeğe protez de takılacağını duyurdu. Yılmaz, herkesi yaşam hakkına sahip olan hayvanlara karşı duyarlı olmaya davet etti.

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