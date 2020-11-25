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Çatı yangını apartmandakileri sokağa döktü

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sebebiyle panik yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü.


Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi Cumhuriyet mahallesinde bulunan 4 katlı binanın çatı katındaki tadilat sırasında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar panikle sokağa dökülürken, itfaiye ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları yangın mahallinden uzaklaştırdı.


İtfaiye Çavuşu Bahattin Çöpoğlu, “Bize yangın ihbarı geldiğinde 4 dakika da geldik. Olaya 6 ekip ile müdahale ettik. Yangında herhangi bir can kaybımız yoktur" dedi.


Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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