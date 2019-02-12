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Çeşitli suçlardan yakalaması bulunan şahıs cezaevine kondu

Edirne’nin Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan araması bulunan bir kişi polis tarafından yakalanarak, cezaevine kondu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çeşitli suçlardan araması bulunan bir kişi polis tarafından yakalanarak, cezaevine kondu.



Hakkında, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ve “Bina İçinde Mala Zarar Verme” suçundan 10 ay hapis cezası, aynı zamanda Karşıyaka İlamat Masasınca “Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 4 bin 660 TL adli para cezası suçundan yakalama kaydı bulunan A.İ.Ç., Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Keşan Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilen A.İ.Ç., Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

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