Çevreye duyarlı festival ekipleri, Enez'i baştan aşağı temizledi

Edirne'nin Enez Sahili'nde düzenlenen müzik festivali sonrası, çevreye duyarlı festival ekipleri bölgeyi köşe bucak temizledi.

Trakya Müzik Festivali, bu yıl Edirne'nin Erikli ilçesinden sonra ilk kez Enez'de de düzenlendi. Sevilen müzik grupları ve ünlü şarkıcıların sahne aldığı festival, müzikseverlere çifte bayram heyecanı yaşattı.

Şebnem Ferah, Mehmet Erdem, Yeni Türkü, Norm Ender, Hayko Cepkin, Moğollar, Ufuk Beydemir, Melike Şahin, Haluk Levent, Cem Adrian, Melek Mosso ve Taladro gibi isimleri sahnesinde ağırlayan “Trakya Müzik Festivali”, Enez Sahili'ndeki binlerce kişiye doyumsuz bir müzik ziyafeti sundu.

Festival severlerin 3 gün boyunca yoğun ilgi gösterdiği Enez'in kamp alanında çok sayıda çadır kurulurken, festival ekipleri de çevreye karşı duyarsız kalmadı. Festival bitiminde Enez'in tamamını köşe bucak temizleyen ekipler, bölge halkının takdirini topladı.