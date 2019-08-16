İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cezaevi firarisi hamile kadın teslim oldu

Çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi hamile kadın Keşan Adliyesi’ne gelip teslim oldu.

Çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi hamile kadın Keşan Adliyesi'ne gelip teslim oldu.


Yaklaşık 3 ay önce cezaevinden firar eden Ö.S. hamile olduğunu belirterek Keşan Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. Hamilelik süresi boyunca infazının bulunduğunu dosyaların ertelenmesini istemesi üzerine Ö.S. için yapılan UYAP sorgusunda Karabük İlamat ve İnfaz bürosunca, "Silahlı Yağma", "Tutuklunun Kaçması" ve Ayvalık 2. Asliye Ceza Mahkemesince "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" suçlarından aranmasının bulunduğu tespit edildi ve ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.