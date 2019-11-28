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Cezayirli mülteciyi gasp eden 3 kişi yakalandı

Edirne’de, Cezayir uyruklu bir mülteciyi gasp eden 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edirne'de, Cezayir uyruklu bir mülteciyi gasp eden 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.


Edirne şehir merkezinde gece saatlerinde 3 kişinin 1 kişiyi dövüp gasp etmeye çalıştığı bilgisini alan polis, harekete geçti. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu şüpheli 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin Cezayir uyruklu olduğu belirlendi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ele geçirilen malzemeler, gasp edilen Cezayir uyruklu şahsa teslim edilirken, zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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