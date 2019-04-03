CHP itiraz etti, Keşan'da fark 23'e yükseldi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP ve AK Parti arasında 11 olan oy farkı, CHP'nin itirazı üzerine yapılan yeniden sayımda 23'e yükseldi.

31 Mart yerel seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mustafa Helvacıoğlu 11 oy farkla kazandı. Sonuçların açıklanmasının ardından CHP'nin İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi vermesi üzerine oylar yeniden sayıldı. Sayımın tamamlanmasının ardından İlçe Seçim Kurulu AK Parti'nin 11 oyluk farkının 23'e yükseldiğini açıkladı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, konuyla ilgili "11 oy ile kazandığımız Keşan Belediye Başkanlığı sonucuna CHP itiraz etti. Geçersiz oylar tekrar sayıldı. Seçimi 23 oyla kazandık. Hayırlı olsun Keşan. Hep kazanan Keşan olsun dedik. Hangi siyasi görüşten olursanız olun, emin olun ki kazanan Keşan oldu. Tüm Keşanlı hemşehrilerime şükranlarımı iletiyorum. Artık zaman birlik zamanı, çalışma zamanı. Yapacak çok iş, girecek çok gönül var" dedi.