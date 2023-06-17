CHP Taban Hareketi, Kılıçdaroğlu'na karşı Edirne'den ayaklandı: "Şimdi değişim zamanı"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yüksek oy aldığı illerden Edirne'de kendilerine 'CHP Taban Hareketi' ismini veren grup yönetime karşı ayaklanarak kılıçlarını çekti. "Şimdi değişim zamanı" diyen grup üyeleri "13 kez kaybeden ama parti içinde kazanan liderler istemiyoruz" ifadesini kullandı.

Kendilerine 'CHP Taban Hareketi' ismini veren grup CHP Edirne İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde CHP'nin başarısız olduğunu belirten grup sorumlularının görevi bırakmasını istedi. Grup adına açıklamayı okuyan parti üyesi Ergun Türkyılmaz, CHP'nin milletvekili seçimlerinde beklentilerinin altına oy aldığını söyledi. Türkyılmaz, "Şimdi değişim zamanı. Partiye gönül veren üyelerin değişime ortak olmasını istiyoruz. Bu seçimlerde hangi il ve ilçede olursa olsun başarısız arkadaşların belirli bir süre dinlenmesi gerekli. O da yetmiyor, öz eleştiri vermesi gerekli ve değişime engel olmamaları gerekiyor” dedi.

"13 kez kaybeden ama parti içinde kazanan liderler istemiyoruz"

Milletvekili adaylarının ön seçimle belirlenmesi gerektiğini dile getiren 28. Dönem CHP milletvekili aday adayı Mustafa Bezbaş, CHP'nin belediye başkanları tarafından yönetildiğini ileri sürerek “13 kez kaybeden ama parti içinde kazanan liderler istemiyoruz partimizde. Maalesef gerçek bu artık. Biz artık şarkı dinlemek istemiyoruz, şarkı söylemek istiyoruz. Biz ülkeyi yönetmek istiyoruz” diye konuştu. Bezbaş, "Adamcılık, yani yıllardan beri mücadele ediyoruz. Bizi neredeyse kendi partimizin etkinliklerinden kovacaklar" dedi. Özgür Özel, Veli Ağababa ve Engin Altay'ı da eleştiren Bezbaş, "Hep iddiaları ne? Üyelerimiz niteliksiz milletvekili seçemezler. Belediye başkanı seçemezler. Hiç mi utanmıyorsunuz? Bize niteliksiz demeye?" ifadelerine yer verdi.

"Babanızdan kaldıysa, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde yer almayalım"

CHP'nin Milli Eğitim Komisyonunda eğitimci olmadığını söyleyen Bezbaş, "Genel Başkanı seçen kurultay delegesini kim seçiyor, kalitesiz niteliksiz dedikleri biz üyeler seçiyoruz. Nitelikli üye, niteliksiz üye. Siz ne diyorsunuz?" diye konuştu.