CHP'li Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı dava ertelendi

CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da yargılandığı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarıyla müşteki sanık sıfatıyla bulunduğu şantaj ve darp davası ertelendi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın "müşteki sanık" sıfatıyla aralarında yer aldığı 7 sanığın yargılandığı şantaj ve darp davasının görülmesine devam edildi. Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklardan O.K., S.A. ve M.T. katılırken, diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Sanıkların avukatları, müvekkillerinin adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, sanıkların adli kontrol şartının devam etmesine karar verdi. Duruşma, 31 Mayıs 2023 tarihine ertelendi.

Edirne'de 2018 yılında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçundan hapis cezasına çarptırılan ve yurt dışına kaçan Şükrü Benli, Bulgaristan'da darp edildiğini söyleyerek Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan şikayetçi olmuştu. Gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü ise tutuklanmıştı. Yargılama sürecinde tutuklu sanıklar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılıkta ifade veren Başkan Gürkan, 75 bin Türk Lirası teminat karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.