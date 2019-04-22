Ciğer festivali öncesi ilk ziyafet onların

Edirne'de, bu yıl 9'üncüsü yapılacak olan Uluslararası Bando ve Tava Ciğer Festivali öncesi, ilk ziyafet kedilere verildi. Yaklaşık 500 kilogram tava ciğer, Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda bulunan kedilere ikram edildi.

Edirne Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Barınağı'nda, düzenlenen programda, Edirneli tava ciğer esnafları 9. Uluslararası Bando ve Tava Ciğer Festivali haftası etkinlikleri kapsamında, barınakta bulunan sokak kedilerine 500 kilogram ciğer ikram etti. Bu kez ‘kedinin ciğere bakmadığını' dile getiren, tava ciğer esnafları, “İlk ziyafeti onlara verdik, tabi ki tava ciğer festivalimizin onur konuğu onlar” dedi.

“Onlara en çok sevdikleri şeyi getirdik”

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, “Edirne Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 9. Uluslararası Bando ve Tava Ciğer Festivali haftası nedeniyle ilk açılışımızı ilk davetimizi barınağımızdaki kedilerimize geldik. Tabi ki onlara en çok sevdiği şeyi getirdik. Edirne tava ciğerini getirdik. Tava ciğerini ikram ediyoruz. Tabii ki bizim festivalimize davetliler” dedi.

Tava ciğer esnaflarından Ciğerci Niyazi Usta da, “Bu hafta bizim haftamız. Sabah erkenden kalktık, hazırlıklarımıza başladık. İnşallah 3 tona yakın tava ciğer dağıtacağız” diye konuştu.