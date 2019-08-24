Cihan Padişahı Fatin Sultan Mehmet'in okulu açıldı

Edirne'de, restorasyonu tamamlanan Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in de eğitim gördüğü tarihi Saatli Medrese, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle hizmete açıldı.

Osmanlı Dönemi'nde, Edirne'deki önemli eğitim kurumlarının başında gösterilen ve rivayete göre Fatih Sultan Mehmet'in de eğitim aldığı Saatli Medrese'nin ihya edilmesinin ardından hizmete açılma töreni, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapıldı.

“Bu yapıların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması çok önemlidir”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılış öncesi yaptığı konuşmasında, “Aynı zamanda birer ilim yuvası olan medreseler nice İslam alimleri yetiştirmiş, cebirden geometriye, tıptan mühendisliğe, hukuktan astronomiye Osmanlı'nın gücünü var eden medeni cevheri, adeta nakış nakış işlemişlerdir. Hem emanete sahip çıkmak için, hem de geçmişimizin ilim yuvalarının günümüze rehber olacak birer hafıza görevi görmesi açısından bu yapıların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması çok önemlidir” dedi.

“Eski görkemine kavuşturmak için çok detaylı çalışmalar yaptık”

Bakan Ersoy, “Saatli Medrese 1752'de büyük Edirne depremi esnasında zarar görmüştü. 1995-2008 yılları arasında bir kısım onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Bu dönemde birçok odası sökülerek yeniden aslına uygun onarıldı ve kurşun kaplama yapıldı. İkinci restorasyon projesine ise 2016 yılında başladık. Yaklaşık 3,7 milyon lira sözleşme bedeli olan bu çalışmayla medresemizi tarihi dokusuna ve eski görkemine kavuşturmak için çok detaylı çalışmalar yaptık. Çatısından tabanına, tüm hücre ve dersliklerinden revaklı avlusuna kadar aslına uygun şekilde bu mirası ihya ettik. Duvarlarından sütunlarına, onarımı mümkün olan her parçanın bakımı yapıldı. Tamamen çürümüş olanlar orijinalinde kullanılmış olan özgün malzemeyle birebir olarak değiştirildi. Çevre düzenlemesi kapsamında yürüyüş yollarına doğal taş kaplama yapıldı, uygun şekilde çimlendirildi” dedi.

“Edirnelilere gönül huzuruyla teslim ediyoruz”

Bakan Ersoy, “Saatli Medrese'de de bu bakış açısıyla çalıştık ve şimdi onun sahibi olan siz sevgili Edirnelilere gönül huzuruyla teslim ediyoruz. Sizlerden beklentimiz, milli mirasımız olan bu tarihe, bu dokuya sahip çıkmanız, korumanız ve çocuklarımıza aynı bilinçle emanet etmenizdir. Bizim geçmişimiz, çocuklarımızın geleceğini inşa etmede çok büyük bir güç olacaktır. Biz bu farkındalıkla çalışalım ve inşallah çocuklarımızı da böyle yetiştirelim” dedi.

Saatli Medrese, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe ve MHP İl Başkanı Süleyman Ferhatoğlu ve il protokolü açılış kurdelesini kesti.

Bakan Ersoy, Saatli Medrese açılışının ardından sırasıyla Selimiye Cami, Ekmekçizade Kervansarayı ve Edirne Büyük Sinagogu'nu da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in okulu yeniden ihya edildi

Osmanlı Dönemi'nin en önemli eğitim kurumları arasında gösterilen ve Cihan Padişahı İstanbul Fatihi Sultan Mehmet Han'ın da eğitim gördüğü rivayet edilen Saatli Medrese'de restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Mimar Müslihittin Ağa tarafından tarihi cami Üç Şerefeli Camisi ile eş zamanlı olarak yapılan revaklı medrese, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla kapılarını açtı.

6 asır önce yapıldı

Üç Şerefeli Camisi'nin ve Peykler Medresesi'nin yanında bulunan Saatli Medrese, Sultan 2. Murat zamanında 1437-1447 yıllarında yapıldı. Avlulu medreseler gurubundan olan medresenin çevresinde medrese hücreleri sıralandı. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in bu medresede öğrenim gördüğünü belirten kaynaklar da bulunuyor.