Cinayete kurban giden Kübra son yolculuğuna uğurlandı

Edirne'de, 1 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Edirne'nin Havsa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 ay evli kaldıktan sonra aralarında yaşanan şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başlayan Emre Şahin (22) ve Kübra Olgun Şahin (21) çifti, Olgun'un ablasına ait evinde konuşmak için bir araya geldi. Emre Şahin barışmak için gittiği eski eşinden 'ret' yanıtını alınca yanında getirdiği av tüfeğiyle Olgun'a ateş etti, ardından da merdiven boşluğunda aynı tüfekle intihar etti.

Tabutunun üstüne başörtüsü serildi

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyündeki baba ocağında son yolculuğuna uğurlanan genç kadının tabutu üzerine yakınları tarafından başörtüsü serildi. Genç kadın, baba evinde helallik alınmasının ardından Osmanlı Köyü Yeni Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Öte yandan, olay sonrası Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan ve hastanede hayatını kaybeden Emre Şahin de aynı gün Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyünde toprağa verildi.