İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuk, giremediği bara ateş açtı

Edirne’de yaşı küçük diye bara alınmayan çocuğun bara silahla saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Edirne'de yaşı küçük diye bara alınmayan çocuğun bara silahla saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.


Edirne'de 18 yaşından küçük diye bara alınmayan U.S isimli çocuk, kurusıkı silahla barın önünde çevreye rastgele ateş etmeye başladı.


İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede silahıyla birlikte gözaltına alınan şahıs Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan çocuk U.S çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.