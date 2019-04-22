Çocuklar SİHA pilotu oldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrencileri SİHA'lar ile buluşturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikte öğrencilerin heyecanlı olduğu gözlenirken, Keşan Uçuş Eğitim Merkezi'nde aldıkları eğitimden sonra SİHA uçurdular.

“Harika bir şey”

SİHA'ları gördüklerini belirten Duru Demir, “Nasıl uçurulduğunu ve çeşitli simülasyonları gördüm. Harika bir şey. İleride ben de mühendis olmayı düşünüyorum. Bu konuda ben de bir şey yapmak istiyorum.”

“Çok güzel bir etkinlik”

Ayşem Seray Gönül, uçağın nasıl kullanıldığını öğrendiğini dile getirerek, “Çok güzel bir etkinlik. İleride ben de bu konuda bir şeyler yapmak istiyorum.”

“Çocuklarımızın teknoloji ile tanışmaları bizi onurlandırıyor”

Keşan Uçuş Eğitim Merkezi Eğitim Sorumlusu Taner Doğruer, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarımızı aramızda görmekten onur ve mutluluk duyuyoruz. Hava şartlarının olumsuz olmasına rağmen TB2 insansız hava aracımızı uçurduk. BAYKAR ailesi olarak TB2 insansız hava aracını belirli bir noktaya getirdik. İnşallah bundan sonra gençlerimiz ve çocuklarımız sayesinde daha da iyi noktalara gelecek. Çocuklarımızın teknoloji ile tanışmaları bizi onurlandırıyor. Özellikle bugün düzenlenen organizasyon ve Teknofest gençlerimizin milli teknoloji ile tanışması için gösterilen gayret. İleriki yıllarda bu çalışmalar meyvesini verecektir. Bu nedenle organizasyonların tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde yapılması ileriki Türkiye açısından bizleri güzel günleri beklediğinin göstergesi olacaktır.”