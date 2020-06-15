Çocukları fuhuşa sürükleyen iki kişi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde çocukları fuhuşa sürükleyen iki kişi Keşan İlçe Emniyetinin yürüttüğü kapsamlı çalışmaları sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Keşan'da, haklarında 'Çocukları Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Ettirmek' suçundan 38 yıl hapis cezası bulunan A.Ö. isimli şahsın temini için geniş çaplı çalışmalarda bulunan polis, 13 Haziran Cumartesi günü söz konusu şahsı şehir merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan yine aynı dosya kapsamında çalışmalarına devam eden ekipler, bu sefer 33 yıl 6 ay 'Çocukları Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Ettirmek' suçundan hapis cezası bulunan E.A. isimli şahsı ise 14 Haziran Pazar günü Beğendik beldesi'ndeki ikametine doğru seyir halindeyken yakalayarak gözaltına aldı.

Çocukları kötü amaçlarına alet eden iki şahıs 15 Haziran Pazartesi günü gerekli işlemlerinin ardından Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.