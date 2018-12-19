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Çocukların kartopu keyfi

Kar yağışı, Edirne’de etkili olmaya devam ediyor.

Kar yağışı, Edirne'de etkili olmaya devam ediyor. Karın keyfini ise her yıl olduğu gibi çocuklar çıkarıyor.


Edirne Merkez'de zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı özellikle sürücüleri etkiliyor. Kar yağışına en çok sevinen ise çocuklar oldu. Okulda teneffüslerde dışarıya çıkan çocuklar doyasıya kartopu oynadı. Kar yağmasını fırsat bilen çocuklar bunu eğlenceye dönüştürdü. Kar yağışının Edirne ve çevre ilçelerinde etkisini sürdüreceği belirtildi.

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