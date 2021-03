Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Çömlekköy Barajı' talimatı Edirneli üreticiyi sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Çömlekköy Barajı' talimatı, Edirneli üreticiler tarafından sevinçle karşılandı. Uzun zamandır yapılması beklenen baraj sayesinde bölgede 56 bin dekar alan suyla buluşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 56 bin 600 dekar alanı suyla buluşturacak olan ve yapımı uzun zamandır beklenen Çömlekköy Barajı'nın yapımı için talimat vermesi, Edirneli üreticiyi sevindirdi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Kentimiz için çok güzel bir haber hepimizi mutlu etti"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Baraj projesi bir an önce biter ve bir an önce çiftçimizi suyla buluştururuz diye umut ediyorum" dedi. Emeği geçenlere teşekkür eden Arabacı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği gibi istediğimiz, uzun zamandır dile getirdiğimiz Çömlekköy Barajı var. Barajımızın yapılması talimatı Cumhurbaşkanımız tarafından verildi. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza, AK Parti Edirne Milletvekilimize, AK Parti Edirne İl Başkanımıza, DSİ Bölge Müdürümüze, Edirne Tarım ve Orman İl Müdürümüz başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kentimiz için çok güzel bir haber hepimizi mutlu etti.”

“56 bin 500 dekar arazi suyla buluşacak”

Arabacı, “Yapımı talimatını Sayın Cumhurbaşkanımız verdi ama inşallah bir an önce çalışmalara başlanır hızlı şekilde çiftçilerimizi suyla buluştururuz. Bilindiği gibi 2 yıl boyunca kuraklığın suyun önemi çok daha fazla ön plana çıktı. O nedenle bu haberin gelmesi bizleri çok sevindirdi. Baraj projesi bir an önce biter ve bir an önce çiftçimizi suyla buluştururuz diye umut ediyorum. Baraj bittiğinde 56 bin 500 dekar alan sulanmış olacak. Suyumuzu barajda biriktirme imkanına da kavuşmuş olacağız. İhtiyaç olduğunda da kullanma şansımız olacak” dedi.