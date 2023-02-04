Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Köroğlu: "Türkiye yüzyılı vizyonu devletimizin milli bir vizyon programıdır"

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Ahmet Selim Köroğlu, gelecek yüzyıla Türk ve Türkiye damgasını vurmak istediklerini belirterek, "Türkiye yüzyılı vizyonu bir parti programı değildir, bir ittifak programı da değildir. Türkiye yüzyılı vizyonu devletimizin milli bir vizyon programıdır" dedi.

Edirne'de düzenlenen ‘Türkiye Sohbetleri' programına Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Ahmet Selim Köroğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı, Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kurum müdürleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluş temsilcisi katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık yaptı.

"Hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın bu noktada kararlılığı tamdır"

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, yaptığı açıklamada, son 20 yılda Türkiye'de büyük ihtilâl ve reformlarının yapıldığını belirterek, “Türkiye'de yapılacak işler, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye yüzyılını oluşturacak vizyon çerçevesinde ele alınacak. Hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın bu noktada kararlılığı tamdır. Türkiye'nin son 20 yıl içerisinde enerji, ulaşım altyapısı, sağlık altyapısı, teknoloji ve yetişmiş insan kaynağı sorununu çözdü. Türkiye son 200 yılda belki de en güçlü dönemini hazinesiyle, altyapısıyla, insan kaynaklarıyla, enerjisiyle ve vizyonuyla oluşturabilecek bir güce sahiptir. Bu çerçevede Türkiye'nin yeni yüzyılını yeniden beraber inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Gerekli hazırlıkları yapıldı"

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Ahmet Selim Köroğlu ise yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde küresel masada yer almak için gerekli hazırlıkları yapıldı. Gelecek yüzyıla Türk ve Türkiye damgasını vurmak istediğimizi belirtmek istiyorum. Devletimiz büyürken, milletimiz güçlenirken, bu yeni oluşan küresel güç paylaşımında, devletimizin ve milletimizin itibarına yakışır şekilde yeni oluşan masada en güçlü şekilde yer almak istiyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonu bir parti programı değildir, bir ittifak programı da değildir. Türkiye yüzyılı vizyonu devletimizin milli bir vizyon programıdır” şeklinde konuştu.

"Sosyal devlet dediğimiz şey kimsesizin kimi olmak demektir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş de sosyal devlet anlayışını anlatarak, “2002'den beri bu yana yaptığımız çalışmalarla Türkiye yüzyılı vizyonunun temellerini attık. Son 20 yılda yapılan çalışmalarla sosyal devlet anlayışını değiştirdik. Sosyal devlet dediğimiz şey kimsesizin kimi olmak demektir. Bugün gururla ve iftiharla söyleyebilirim ki sosyal devlet anlamında onun hakkını veren dünyadaki tek ülke Türkiye'dir diyebiliriz. Sosyal koruma kalkanını, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler dediğimiz bu ana alanları çok farklı bir boyuta taşıdık. Paradigma değişikliği yaptık. Biz sessiz ihtilâl inşa ettik” diye konuştu.

"Çerkezköy-Kapıkule hattında yüzde 70'lik fiziki gerçekleştirme var"

Tarımsal arazi kapasitesinin gelişmesi için çok çaba sarf ettiklerini ifade eden Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "Sulanabilir arazi miktarımızı mümkün olduğunca artırmak için çaba sarf ediyoruz. Hızlı tren makro projelerden birisi. Çerkezköy-Kapıkule hattında yüzde 70'lik fiziki gerçekleştirme var. İnşallah önümüzdeki 2-3 yıllık periyotta İstanbul ile Edirne'nin entegrasyonu sağlanacak" ifadelerini kullandı.