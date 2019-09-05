Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Trakya Üniversitesi heyetini kabul etti

2020 Cari ve Yatırım Bütçesi toplantıları kapsamında Ankara'da bir dizi temasta bulunan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Aydın Dönmez eşlik etti. Trakya Üniversitesinin 2020 yılı yatırım planlarının değerlendirildiği, yılda bir defa gerçekleştirilen toplantı öncesinde Trakya Üniversitesi heyetini kabul eden Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, üniversitenin 2020 yılı stratejisi hakkında bilgi aldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Ziyaret sırasında, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın Naci Ağbal'a, üniversitemizin 2020 yılı yatırım planları hakkında kapsamlı bir şekilde bilgi verme imkânımız oldu. Kendilerine, eğitim binalarından özel projelere, hastane iyileştirme çalışmalarından Ar-Ge yatırımlarına, spor tesislerinden kültürel projelere, tarihi eser onarımlarından bilimsel faaliyetlere ve en önemlisi Balkanlar odaklı çalışmalarımıza kadar pek çok alandaki faaliyetlerimizi ve mali yatırım planımızı anlattık. Başkanımız, Trakya Üniversitesinin çalışmaları ve 2020 stratejisiyle yakından ilgilendi, pozitif yaklaşımıyla bizleri cesaretlendirdi. Önümüzdeki döneme ait tüm cari harcama kalemlerinin değerlendirildiği çok kritik bütçe toplantısı öncesinde bizi kabul eden Sayın Naci Ağbal'a, destekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.