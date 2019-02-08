Dekoratif mum yapımı kursu açıldı

Edirne'nin geçmişinde var olan mum yapımını canlandırmak için Edirne Tarih Turizm ve Kültür Derneği'nin girişimi ve Edirne İŞKUR İl Müdürlüğünün projelendirmesiyle “Dekoratif Mum Yapım Kursu” açıldı.

Dekoratif Mum Yapım Kursu 28 gün süreyle devam edecek, katılımcılara günlük 30 TL ödeme yapılacak.

Edirne Tarih Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Sami Gültekin yaptığı açıklamada, "Meyve sabunu yapımından sonra dekoratif mum yapımının da özellikle bayanlara bir geçim kaynağı olacağı inanıyoruz. İŞKUR Edine İl Müdürlüğünün desteğiyle açılan kurstan sonra Edirne Halk Eğitim Müdürlüğünün de kurs açması için dernek olarak gerekli her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

İkinci Dekoratif Mum Yapım Kursu İlhami Ertem Lisesinde açılacağını ve kayıtların devam ettiğini açıklayan Başkan Gültekin konuya destek veren Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü, Edirne Halk Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR Edirne İl Müdürlüğü'ne çok teşekkür ettiklerini söyledi.