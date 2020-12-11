İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denetimler sıklaştı, 1 milyon 927 bin 920 lira ceza kesildi

Edirne’de 1 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde trafik ekiplerince kurallara uymayan araç sürücülerine, 1 milyon 927 bin 920 lira trafik cezası kesildi.

Edirne'de 1 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde trafik ekiplerince kurallara uymayan araç sürücülerine, 1 milyon 927 bin 920 lira trafik cezası kesildi.


Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayiş ve trafik denetimlerini sürdürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında saat 21.00 itibariyle kent merkezinde bulunan cadde ve kavşaklarda denetimler gerçekleştiren asayiş ekipleri, tek tek durdurdukları araçlarda sürücülerin evraklarını inceliyor. Sürücü ve aracın evraklarında eksiklik tespit edilmesinin ardından bölgeye sevk edilen trafik ekipleri tarafından sürücü hakkında cezai işlem uygulanıyor.



Trafik ekiplerinin denetimleri de aralıksız sürüyor


Gece boyunca süren denetimler gündüz de hız kesmiyor. Denetimlerini kesintisiz sürdüren Edirne Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kural ihlali yapan sürücülere ceza işlemi uyguluyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında özellikle ulaşım araçlarında denetimlerini sıklaştıran ekipler çalışmalarını 24 saat boyunca aralıksız sürdürüyor.



Kesilen ceza 2 milyona yaklaştı


Edirne kent merkezinde 1 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında 15 bin 435 aracın kontrol edildiği denetimlerde 3 bin 982 araç ve sürücüsüne ceza işlemi uygulandı. Denetimlerde sürücülere 1 milyon 927 bin 920 lira cezası kesildi ve 163 araç da trafikten men edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.