Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde açtıkları yüksek sesli müzikle, çevredekilere eziyet eden sürücü, trafik denetlemesine takıldı. Kontrol sırasında fark edilen aracın bagaj kısmını tamamen kaplayacak şekilde yapılan ses düzeneği polisleri bile şaşkına çevirdi

Muhtar Ali Çevikel Caddesi üzerinde denetimlerine devam eden Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şehir içinde yüksek sesle müzik yayını yapan hafif ticari aracı tespit ederek yol üzerinde durdurdu. Ş.K. isimli kişiye ait 34 DM 0789 plakalı hafif ticari araçta kontroller yapan ekipler, araç içinde usulüne uygun olmayacak şekilde ses sistemi ile çok sayıda hoparlörün olduğunu fark etti. Aynı zamanda yine bagaj kapağı kısmında yazılı olan ‘Masal değil, müzik dinliyoruz' yazısı ise dikkatlerden kaçmadı.

Ses sisteminin gücünü aracın teybini açarak denetleyen ekipler, aracının sigortası da olmayan sürücüye 288 TL ceza uygularken, trafikten men edilen araç Keşan Şoförler Odası otoparkına çekildi.