Denize sürüklenen teknenin yardımına Serdar 7M Radarı yetişti

Edirne'nin Enez ilçesinde balıkçı barınağı önlerinde motor arızası sebebiyle sürüklenen özel tekne, yerli ve milli imkanlarla ASELSAN tarafından üretilen Serdar 7M Radarı tarafından ihbarın 4. dakikasında tespit edildi.

Edirne'nin Enez ilçesinde özel bir teknenin motor arızası sebebiyle sürüklendiği ihbarı üzerine Enez Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, olay yerine intikal edip arama faaliyeti gerçekleştirdi. Teknede bulunan 4'ü çocuk, 3'ü kadın toplam sekiz 8 kişi, ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Serdar 7M Sahil Gözetleme Radarı tarafından ihbarın dördüncü dakikasında tespit edilerek sapasağlam kurtarıldı.