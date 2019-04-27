Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Bando ve Ciğer Festivali, ikinci gününde de renkli görüntülere sahne oldu. Tarihi Meriç Köprüsü'nde bando ekipleri renk cümbüşü oluştururken, dev ciğer tavasını 15 kişi yıkadı, itfaiye duruladı.

Edirne Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen 9. Bando ve Ciğer Festivali devam ediyor. Yurtiçi ve yurtdışından gelen bando takımlarının yer aldığı festival korteji geçişi tarihi Meriç Köprüsü'nde renkli görüntülere sahne oldu.

Dev ciğer tavasını 15 kişi yıkadı, itfaiye duruladı

Guinness yetkililerinde hazır bulunduğu organizasyonla geçtiğimiz yıl, rekorlar kitabına giren dev tava ciğer tavası, bu yıl farklı bir programla gündeme alındı. Özel bir sıvı deterjan üreticisinin sponsorluğunda, yaklaşık 15 kişi ve 2 koli deterjanla ancak yıkanabilen dev ciğer tavasını, itfaiye erleri duruladı.

6 ülke, 4 şehir 10 bando ekibi bir arada

9. Bando ve Ciğer Festivali'ne; Moldova Zaim Bandosu, Romanya Piteşti ile Romanya Rodna Bandosu, Bulgaristan; Dobriç, Razgad ve Sofya Bandoları, Ukrayna Smuy Bandosu, Polonya Rybnik Bandosu, Macaristan Hajduszoboszlq Bandosu ve İstanbul, Bursa ve Seferihisar Bando Ekipleri katıldığı açıklandı.

3 ton tava ciğer dağıtılacak

Festival yarın 3'üncü ve son günü olan 28 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan tava ciğer pişirimi ve dağıtımı ile sona erecek. Yarın Edirne'de yaklaşık 3 tonun üzerinde ücretsiz tava ciğer, ciğer esnafı tarafından vatandaşlara ikram edilecek. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan da “Pişirilecek olan tava ciğer miktarı, ciğerci esnafımızın sürprizi olsun rakam vermiyorum” dedi.