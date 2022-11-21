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Dev dalgalar ürkütücü boyuta ulaştı

Ege Denizi’nin Trakya topraklarında yer alan Saros Körfezi’nde fırtına sebebiyle oluşan dev dalgalar ürkütücü boyuta ulaştı.

Ege Denizi'nin Trakya topraklarında yer alan Saros Körfezi'nde fırtına sebebiyle oluşan dev dalgalar ürkütücü boyuta ulaştı.


Saros Körfezi'nde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına, etkisini artırarak devam ediyor. Lodos nedeniyle zaman zaman oluşan dev dalgalar; Erikli, Yayla, Mecidiye, Gökçetepe, Sultaniçe ve Sazlıdere sahillerini adeta dövdü. Dev dalgalar, sahilde bulunan evlere kadar ulaştı.

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