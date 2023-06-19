Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin mezuniyet coşkusu

Törende, dereceye giren mezun öğrencilerin konseri büyük beğeni topladı.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sanat, Eğitim ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen törene Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunması ile başlayan tören, Trakya Üniversitesi tanıtım filminin gösterimi ile devam etti. Törenin açılış konuşmasını yapan 2022-2023 eğitim-öğretim yılı Devlet Konservatuvarı birincisi İrem Güler, mezun olmanın gururunu ve mutluluğunu taşıdıklarını belirterek, geleceğe en iyi şekilde hazırlandıklarını ve başarılı olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Trakya Üniversitesinin köklü tarihi ve kadim gelenekleri olan bir üniversite olduğunu, öğrencilerin de bu geleneğin içerisinde alanlarında uzman hocalar tarafından tam donanımlı olarak geleceğe en iyi şekilde hazırladığını vurguladı. Prof. Zafer, şunları söyledi:

"İki yıl önce büyük bir heyecanla başladığınız okulunuzdan göstermiş olduğunuz emekleriniz sonucunda bugün mezun oluyor ve aynı heyecanla hayata atılıyorsunuz. Bundan sonraki en önemli göreviniz, kendinizi ve mesleğinizi en iyi şekilde yüceltmek ve geleceğe taşımaktır. Böylesine güzide bir okul ve hocalarınızdan aldığınız eğitimle eminiz ki milletimize ve insanlığa büyük hizmetlerde bulunacaksınız. Her birinizi tüm kalbimle kutluyor, gelecek yaşamınızda sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Öğrencilere seslenen Zafer, "Trakya Üniversitesi ailesinin en kıymetli parçaları olarak her daim sizlerin yanında olmaya, sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Burada da bir eviniz, aileniz olduğunu unutmayın. Hepinize hayatınızın bu yeni döneminde başarılar diliyorum" dedi.

Mezuniyet törenine video mesaj yoluyla katılan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise Devlet Konservatuvarının yurt içi ve yurt dışında katıldıkları her organizasyonda Trakya Üniversitesini gururla temsil ettiğini belirterek, başarıda emeği geçen öğretim elemanları ve öğrencileri tebrik etti. Ailelerin ve hocalarının büyük özverileriyle bugünlere ulaşan mezunları kutlayan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, başarılarının artarak devam edeceğine inandığını dile getirdi.

Törende konuşmaların ardından ilk olarak dereceye giren öğrencilerin hazırladıkları konsere yer verildi. Okullarını dereceyle tamamlayan İrem Güler, Tezcan Erdem Suiçmez ve Ilgaz Ok birbirinden değerli eserlerini salonu dolduran aileleri için seslendirdi. Genç sanatçılar, aileler ve katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı. Ardından Yaylı Çalgılar Grubu sahne alarak izleyicilere keyifli bir konser verdi.

Tören, fakültelerinde dereceye giren öğrencilere plaketlerinin takdim edilmesi ve mezun öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından meslek andının okunması ve kep atma seremonisiyle sona erdi.