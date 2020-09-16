Devrilen aracın içerisine girip evrak aradılar

Edirne'de iki aracın çarpışması sonucu devrilen aracın sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılırken, evrak telaşına kapılan arkadaşları ise aracın içerisine girip evrak aradı.

Edirne şehir merkezinden Ticaret Borsası istikametine seyir halinde olan Ford marka 22 ET 207 plakalı araç ile Kıa marka 22 HC 026 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ford marka araç devrilerek yan yattı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan sürücü, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Devrilen aracın içerisinde bulunan evraklar, kazazedenin arkadaşları tarafından aracın içerisine girilerek alındı. Ardından kazaya karışan araç sürücüleri kendi aralarında kaza tutanağı düzenledi. Araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.