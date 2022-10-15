Devrilen hafriyat kamyonu sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanışment köyü yolunda seyir halinde olan hafriyat yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen kamyonun altında kalan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı. Ağır yaralanan kamyon sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.