Devrilen iş makinesinin kabininde sıkışan operatörü itfaiye kurtardı

Edirne'de devrilen iş makinesinin kabininde sıkışan operatörü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Dilaverbey Mahallesi Darül Hadis Caddesi'nin yan tarafında bulunan Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattı çalışmalarının sürdüğü alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Koçak idaresindeki iş makinesi, çalışırken kontrolden çıkarak devrildi. Operatör Koçak, devrilen iş makinesinin kabininde sıkışarak yaralandı.

Şantiye alanındaki çalışma arkadaşları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, hidrolik ayırıcı kesici malzemeleriyle operatörü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri, yaralanan Koçak'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.