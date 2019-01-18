Didem Uslu cinayetine ilişkin avukattan açıklama

Edirne'nin Keşan ilçesinde Didem Uslu cinayeti soruşturmasında görevli avukat Elifsu Dilek Şen, olayla ilgili Uslu'nun yakınlarının ifadesinin alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Didem Uslu'nun Keşan'da bir gece kulübünde oryantal olarak çalışmasının cinayet haberlerinde konu edilmesinin uygun olmadığını belirten Şen, kadın cinayetlerinde, kadının yaptığı işin hiçbir öneminin bulunmadığına, önemli olanın bir kadının vahşice katledilmesi olduğuna dikkat çekti.

Keşan Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğünde Didem Uslu'nun yakınlarının ifadesinin alındığının altını çizen Elifsu Dilek Şen, Uslu'nun babasının üvey ve kasap olduğu bilgilerinin doğru olmadığını ifade ederek konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Ülkede vahşice bir kadın cinayetinin daha işlendiğini dile getiren Elifsu Dilek Şen, olayın takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Olay

9 Ocak'ta yakacak toplamak amacıyla İspat Cami Mahallesi Özgün Yapı Kooperatifi arkasında bulunan ormanlık alana giden bir kişi ağacın altında gazeteye sarılı şekilde kadın kolu gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kolun etrafında ve ormanlık alanda araştırma yaptı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Grup Amirliğince yapılan parmak izi sorgulamasında kolun, Didem Uslu'ya ait olduğu tespit etti.

Kolun kime ait olduğunun belirlenmesinin ardından polis ormanlık alandaki araştırmalarını genişletti. Çalışmalara Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Edirne'den gelen köpekli özel arama timleri katıldı. Ormanlık bölgedeki aramalarda kesik kolun bulunduğu yerin yaklaşık 200 metre ilerisinde başka vücut parçalarına daha rastlandığı öğrenildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının da olay yerinde yaptığı incelemelerle birlikte, araştırma bölgesi biraz daha genişletildi. Ormanlık alanda yapılan araştırmalar sırasında bölgede adeta kuş uçurtulmadı.

Dehşet veren olayda Uslu'nun başı ve vücudunun önemli bir bölümü bulundu.