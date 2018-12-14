‘Dijital Hastane ile Doğa Dostu ve Güvenilir Hizmet Projesi' imzalandı

Edirne İl Sağlık Müdürlüğünce desteklenen ve Keşan Devlet Hastanesi Kalite Birimi tarafından yürütülecek olan ‘Dijital Hastane ile Doğa Dostu ve Güvenilir Hizmet' projesinin sözleşmesi imzalandı.

Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programına, Edirne İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanarak başvurusu yapılan “Dijital Hastane İle Doğa Dostu ve Güvenilir Hizmet” başlıklı proje Trakya Kalkınma Ajansı'nın 2018 yılı Teknik Destek Programı Eylül Ekim döneminde destek almaya hak kazandı. Projenin sözleşmesi Keşan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Serhat Göçer ve Trakya Kalkınma Ajansı yetkilileri tarafından imzalandı.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Keşan Devlet Hastanesinde proje eğitimlerinin ocak ve şubat ayları içerisinde gerçekleştirilmesi planlandı.

Keşan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Serhat Göçer imza töreninde, "Keşan Devlet Hastanesi olarak bu proje ile ‘Dijital-Kağıtsız Hastane' unvanı alıp; sağlık sektöründe yaşanan hızlı değişime uyum sağlamayı, hasta-çalışan güvenliği ve memnuniyetini arttırarak, doğaya verilen zararı azaltmayı hedeflemekteyiz" dedi.