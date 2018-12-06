Edirne'de iki afacan çocuk, tarihi Tunca Köprüsü üzerinde at sürdü. Hallerinden bir hayli memnun olan çocukları görenler, milyonların her hafta merakla izlediği Diriliş Ertuğrul dizine gönderme yaparak, ‘Diriliş Edirne' yorumlarını yaptı.

Edirne'de, sabah saatlerinde kameralara ilginç görüntüler yansıdı. Tunca Nehri üzerinde bulunan tarihi taş köprüde gezintiye çıkan vatandaşlar, at üzerindeki iki çocuğu görünce şaşkına döndü. Atlara eyer yerine bezler koyan çocuklar, trafiğe açık alanda at sürdü. Çocukların, trafiği tehlikeye düşürse de hallerinden bir hayli memnun oldukları görüldü.