Dış Ticaret Okulu Keşan'da başlıyor

Trakya Kalkınma Ajansı ve Keşan TSO işbirliğinde bu yıl beşincisi Keşan'da düzenlenecek olan Dış Ticaret Okulu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Keşan TSO'da yapılan toplantıya Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, gazeteciler, Kalkınma Ajansı uzmanları ve TSO çalışanları katıldı. Kahvaltılı basın toplantısında açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin açıklamasında şunları kaydetti: ‘'Dış Ticaret hacminin artırılması amacıyla Dış Ticaret Okulu'nu başlattık. Bu program ile dış ticaret yapan ve bunu artırmak isteyen firmalarımız ile dış ticaret yapma potansiyeli olan firmalarımızın diğer ülkelerle rekabet edebilecek konuma erişebilmesi ve ürettiği ürünün satış değerinin yükseltmesini amaçlıyoruz. Bununla birlikte satış hacmi bazında döviz geliri elde etmeyi paralelinde de istihdam artışına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Böylece hem firmalarımızın para kazanmasına hem de döviz açığını kapatmaya yani ithalat ve ihracat dengesini sağlamaya yönelik adımlar atmış olacağız. Dış Ticaret Okulu'nda 30 firmaya içeriği özenle hazırlanmış ve ihracatın nasıl yapılacağı alanında uzman hocalarımız tarafından en ince ayrıntısına kadar anlatılacak. Eğitimden sonra da firmalarımızı kendi haline bırakmayacağız. Asıl önemli olan nokta bu kısım. Firma yetkilisine saha çalışması konusunda mentörlük sağlayacağız. Mentörümüz bizzat firmaya gidecek. Malumunuz olduğu üzere Trakya'daki oda ve borsalarımızın üyesi olduğu Trakya ABİGEM üzerinden yapay zeka sistemi kurduk. Mentörümüz yapay zeka ile firmamıza nasıl bir yol izleneceğini tarif edecek ve bir ay boyunca firmanın üretim hacmi, avantaj ve dezavantajlarına hakim olan danışmanımız hangi yöntemlerle, nereden ve nasıl ihracata başlayacağını yapay zeka sistemini kullanarak firmaya anlatacak. Bu aşamadan sonra çıkan sonuca göre firmalarla iletişime geçilip bizzat o ülkeye gidilecek ve o ülkelerde ihracat denemeleri yapılacak. Kısacası sadece eğitim vermekle kalmayacağız firmamız kendi kanatları ile uçana kadar destek olacağız.''

Toplantının ardından Trakya Kalkınma Ajansı Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı Keşan Siğilli Bamyası'na coğrafi işaret alınması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Dış Ticaret Okulu Nedir?

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 3 yıldır düzenlenen Dış Ticaret Okulu olarak adlandırılan program 2 aşamadan oluşuyor. Teorik eğitimden oluşan ilk aşamada firmalara; Uluslararası Pazar Araştırma yöntemleri, Pazar, Müşteri ve Rakip Analizinde İnternetin Kullanımı, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, İhracat Mevzuatı, İthalat Mevzuatı, Gümrük İşlemleri, Dış ticaretin finansmanı ve ödeme şekilleri, İhracatta Krediler ve finansman araçları, İhracatta Devlet Yardımları konularında bilgiler veriliyor. İkinci aşamada ise firmalar her eğitim gününü bir basamak olarak kullanıp ihracat stratejilerini oluşturuyor ve proje çalıştayında oluşturdukları bu stratejilerini sunarak 5 gün boyunca dış ticaret istihbaratı danışmanlığı alma şansını yakalıyorlar. Firma aldığı bu danışmanlık ile ihracat stratejisini detaylıca oluşturarak, nokta atışı ihracat yapar duruma geliyor.

Bu güne dek Tekirdağ, Çerkezköy, Lüleburgaz ve Çorlu olmak üzere program dört kez düzenlenerek 115 firmaya eğitim verildi ve 35 firmaya da danışmanlık sağlandı.

İhracata yeni başlamış veya hiç ihracat yapmamış firmaları kapsayan Trakya Kalkınma Ajansı Keşan Dış Ticaret Okulu'na başvurmak isteyenler 27 Eylül 2019 tarihine kadar http://anket.trakyaka.org.tr/kdisticaret linki tıklayarak başvurularını yapabilirler.