Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Erol Ayar: "Milli piyango haramdır"

Yılbaşına sayılı günler kala Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Erol Ayar, milli piyango çekilişi hakkında açıklamalarda bulundu. Son günlerde cami cemaatinden “Hocam milli piyango haram mıdır?” sorusuyla çok sık karşılaştığını belirten Ayar, Mâide Suresi 90 ve 91'inci ayetin yer alan “Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?” tefsiriyle cami cemaatine cevap verdiğini söyledi.

Ayar, “Piyango kelimesinin başında milli olması benim ağırıma gidiyor. Milli kelimesinin içi bu kadar boşaltılmamalı diye düşünüyorum. Yüzde 99'u Müslüman olan bu milletin helal aşına haram karıştırmamak, herkesin asli görevi olmalıdır diye düşünüyorum” diye de ekledi.