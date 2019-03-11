Diyanet-Sen'den Taksim'de ezana saygısızlık edenlere sert tepki

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Taksim'de bir araya gelen kadın grupların yürüyüş düzenledikleri sırada yatsı ezanı okunurken ıslıkla protesto etmelerine, Edirne Diyanet-Sen'den sert tepki geldi.

Edirne Eski Cami önünde bir araya gelen Diyanet-Sen üyeleri, Taksim'de ezana yapılan ıslıklı saygı saygısızlığa tepki gösterdi ve bunun inanç özgürlüğü ile asla uyuşmadığını belirtti.

Diyanet- Sen Edirne Şube Başkanı Erol Ayar, yaptığı basın açıklamasında, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen kadın gruplar, yürüyüş düzenledikleri esnada yatsı ezanının okunmasını ıslıkları ile protesto ederek, Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gereken bir densizliğe imza atmışlardır” dedi.

“Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır”

Ayar, “Bin yıldan uzun süredir İslam'ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretini göstermek, ülke insanımıza ve tüm dünya Müslümanlarına yapılmış bir saygısızlıktır. Ezan sesi üzerinden yapılan tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirilenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Diyanet-Sen tarafından organize edilen basın açıklamasına Edirne Eğitim-Birsen üyeleri de destek verdi.