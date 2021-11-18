Doç. Dr. Gürbüz'den “İki Ülke İki Şehir" sergisi

Dr. Aylin Gürbüz'ün, 50 eserden oluşan kişisel fotoğraf sergisi “İki Ülke İki Şehir” Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Sanal Galerisi'nde sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Gürbüz'ün Mardin ve Venedik fotoğraflarından oluşan bir seçki, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Sanal Galerisi'nde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

18 Kasım'da çevrim içi ziyarete açılacak olan “İki Ülke İki Şehir” sergisinde, sanatçının Mardin ve Venedik şehirlerinde 2019 yılında çektiği 50 fotoğraf sergilenecek. Serginin müziği olarak kullanılan "Salut d'Amour" adlı eser ise Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünden Öğr. Gör. Dr. Gül Sakarya ve Arş. Gör. Cengizhan Şirin tarafından seslendiriliyor.