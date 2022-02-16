Doç. Dr. Yeşil'in liseliler için kariyer planlama kitapçığı yayımladı

Dr. Yeliz Yeşil'in 'Lise Öğrencileri İçin Kariyer Planlama Üzerine Tavsiyeler El Kitapçığı' isimli eseri yayımlandı.

Eğitim Yayınevi'nden çıkan ve kısa bir süre önce okuyucuyla buluşan kitapta liselerde kariyer planlamanın önemi, meslek seçimi yapılırken dikkat edilecek hususlar, mesleklerin nasıl tanınabileceği, meslek seçiminde sıkça yapılan hatalar ve geleceğin meslekleri gibi konular yer alıyor.

Sosyal politika, dezavantajlı gruplar, insan kaynakları ve mesleki eğitim alanlarında da yayınları bulunan Doç. Dr. Yeliz Yeşil, yeni yayımlanan kitabına ilişkin yaptığı açıklamada, “Z kuşağı gençlerine yönelik hazırlanan bu kitap, el kitapçığı şeklinde hazırlanması ve kariyer planlamada gençlere yol gösterici olması açısından alanında öncü kitaplar arasında yerini alacak ve literatüre önemli katkılar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.