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Doç. Musa Eren İşkodralı'dan İspanya'da master class eğitimi

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Viyolonsel Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doç.

Musa Eren İşkodralı tarafından İspanya'da “Viyolonsel Master Class Programı” gerçekleştirildi.


Conservatori Superior de Msica Salvador Segu de Castell'da çalışmalarını sürdüren Prof. José Enrique Bouché'nin özel davetlisi olarak düzenlenen master class, 18-22 Ekim 2021 tarihleri arasında öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitimin sonunda Doç. Musa Eren İşkodralı solo resital performansı sergileyerek büyük beğeni topladı.

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