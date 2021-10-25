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Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri 426 avcıyı denetledi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İstanbul 1.

Bölge Müdürlüğü ekiplerinin avlak alanlarda yaptığı denetimlerde 426 avcı denetlenirken, 16 avcıya idari işlem yapıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da görev yapan ekipler, ekim ayının son haftasında 426 avcıyı denetledi. Yapılan denetimlerde 16 avcıya idari işlem yapılırken, 17 teyp ve 3 av tüfeğine el konuldu. DKMP 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerince denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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