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Domuz sürüsüne dalan iki araç hurdaya döndü

Edirne’nin Keşan ilçesi girişinde otoyola inen domuz sürüsüne çarpan araçlar hurdaya döndü.

Edirne'nin Keşan ilçesi girişinde otoyola inen domuz sürüsüne çarpan araçlar hurdaya döndü. Kazada, şans eseri her iki araçta da bulunan yolcular yara almadı, çok sayıda domuz telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, kaza, dün akşam saat 22.00 civarında Edirne-Keşan otoyolu kent merkezi yakınlarında meydana geldi. Özellikle kış aylarında yiyecek için daha fazla geniş alanda dolaşan domuz sürüleri, kent merkezi yakınlarına kadar geldi. Yaklaşık 25 domuzdan oluşan sürüye, otoyolda seyir halinde bulunan 2 araç çarptı. 17 GS 201 ve 22 RP 102 plakalı araçlar, kazada hurdaya dönerken, şans eseri her iki araçta bulunan sürücü ve yolcular kazayı yara almadan atlattı. Çok sayıda domuz ise telef oldu. Kaza sonrası araç sürücüsü, “Önce önümdeki araç domuz sürüsüne vurdu. Diğer sürüye de ben vurdum. Çok şükür bizde bir şey yok. Araçlarımızda var. Çok kalabalıklardı” dedi.


Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, otoyolda telef olan domuzlar nedeniyle trafiği tek şeride düşürdü. Olay yerinden domuzların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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