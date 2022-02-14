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Dr. Öğr. Üyesi Sannav, ATAM haberleşme üyeliğine seçildi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanı Dr.

Öğr. Üyesi Sabri Can Sannav, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) Haberleşme üyeliğine seçildi.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi tarafından kurumun görev alanlarına giren konularda bilim, kültür, eğitim ve sanat alanlarındaki çalışmalarıyla hizmetleriyle temayüz etmiş kişilere verilen yurt içi ve yurt dışındaki hizmet ve faaliyetlerinde yardımcı olmak, bu faaliyetleri yürütmek üzere haberleşme üyeliğine görevlendirilen Dr. Öğr. Üyesi Sabri Can Sannav, 5 yıl süre ile bu görevi yürütecek.


Trakya Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi Sabri Can Sannav'ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

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