Dr. Pehlivan: “Ramazan ayında iftar öğünü çok önemli”

Öğretim Üyesi Leyla Tevfikoğlu Pehlivan, Ramazan'da iftar ve sahurun önemine değindi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi toplantı salonunda ‘Ramazan'da sağlıklı beslenme' konusunda bilgiler veren Dr. Öğretim Üyesi Leyla Tevfikoğlu Pehlivan, Ramazan ayında iftar ve sahur öğünlerinin önemli olduğunu söyledi. Pehlivan, “İftar ve sahur bizim için çok önemlidir. Çünkü iki ana öğün daha çok tercih ediliyor. Bazı insanlar dört öğüne kadar çıkabiliyor ama iki öğün bizim için daha önemlidir. Ne yediğimiz, nasıl yediğimiz daha da önem arz ediyor. İftarda çok acıkmış ve susamış oluyor. İnsanlar genellikle su ile oruç açıyorlar. Arkasından hurma ya da zeytin ile beraber bir açılış yapılıyor ama doygunluk süresi 15-20 dakika olduğu için bu süreyi ayarlamak gerekiyor. İlk önce bir çorba ile 1-2 dilim ekmek yiyerek, besin alışı hafif bir şekilde başlayarak doygunluk süresini geçirmekte yarar var. 15-20 dakika kadar bunu yavaş yavaş yiyerek, iyi çiğneyerek tokluğu da biraz uzatabiliriz. Çünkü çok acıkmış oluyoruz ve birdenbire her şeye saldırdığımız ve hızlı yediğimiz için büyük bir sorun oluyor” dedi.