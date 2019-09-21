Dünya Temizlik Günü'nde caddeleri karış karış temizlediler

Edirne'de 21 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında, üniversite öğrencileri kentin sokak ve caddelerini karış karış temizledi.

Edirne Saraçlar Caddesi Atatürk Anıtı önünde toplanan üniversite öğrencilerine, Edirne Belediyesi başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de eşlik etti. Sarı eldivenlerini takan katılımcılar, kentin en işlek caddesi olan Saraçlar'ı karış karış gezerek temizlik yaptı. 21 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında, bir farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren üniversite öğrencileri, belirledikleri güzergahlarda gün boyu temizlik çalışması yapacaklarını belirtti.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da hem başkan yardımcıları hem de meclis üyeleri olarak 21 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinliklerinde üniversite öğrencilerinin yanında olduklarını belirterek, Edirneli vatandaşları çöp konusunda duyarlı ve hassas olmaya davet etti.