Dünyanın en büyük Arşimed türbinleri ile 5 bin hanenin elektriği karşılanacak

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Edirne'de dünyanın en büyük Arşimed türbinlerinin yapılacağı Meriç Nehri'nde incelemelerde bulundu. Proje ile 5 bin hanenin elektriği karşılanacak.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Edirne ziyareti kapsamında Vali Ekrem Canalp ile birlikte kaynağını Bulgaristan'dan alan ve Edirne'den de geçen Meriç Nehri'nde hayata geçecek olan "3 Nehir 1 Şehir" projesi alanında ?incelemelerde bulundu. Vali Canalp, proje kapsamında dünyanın en büyük Arşimed türbinleri ile yenilenebilir enerji üretimi yapılacağını söyledi. 5 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağını ifade eden Vali Canalp, bunun örnek projelerden biri olacağını ifade etti.