İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dünyanın en büyük Arşimed türbinleri ile 5 bin hanenin elektriği karşılanacak

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Edirne’de dünyanın en büyük Arşimed türbinlerinin yapılacağı Meriç Nehri’nde incelemelerde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Edirne'de dünyanın en büyük Arşimed türbinlerinin yapılacağı Meriç Nehri'nde incelemelerde bulundu. Proje ile 5 bin hanenin elektriği karşılanacak.


AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Edirne ziyareti kapsamında Vali Ekrem Canalp ile birlikte kaynağını Bulgaristan'dan alan ve Edirne'den de geçen Meriç Nehri'nde hayata geçecek olan "3 Nehir 1 Şehir" projesi alanında ?incelemelerde bulundu. Vali Canalp, proje kapsamında dünyanın en büyük Arşimed türbinleri ile yenilenebilir enerji üretimi yapılacağını söyledi. 5 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağını ifade eden Vali Canalp, bunun örnek projelerden biri olacağını ifade etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.