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Durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan ve üzerinden uyuşturucu madde çıkan şahıs gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan ve üzerinden uyuşturucu madde çıkan şahıs gözaltına alındı. UYAP sorgusunda şahsın arandığı ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Keşan'da motosikletli polis timleri, Yeni Mescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu ve UYAP sorgusu yaptı. B.T. isimli şahsa yapılan sorgudan Tekirdağ İlamat ve İnfaz Bürosunca “Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” ve Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesince “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından yakalaması olduğu ortaya çıktı. Şahıs üzerinde yapılan kaba üst aramasında ise kağıtlara sarılı halde 4 fişek uyuşturucu madde ele geçirilirken, B.S., işlemleri için Narkotik Büro Amirliği'ne teslim edilerek gözaltına alındı.

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