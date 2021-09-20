Düşürdüğü maske yüzünden kaza yaptı

Edirne'nin Keşan ilçesinde araç içinde düşen maskesini almak isteyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Keşan-Gelibolu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enez yönünden Sanayi Kavşağı istikametinde seyreden 39 TA 352 plakalı otomobil sürücüsü B.S., araç içinde maskesini düşürdü. Düşen maskesini almak için uzanan sürücü, daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti, ardından yol kenarında bulunan bariyere çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmada hafif yaralanan sürücü B.S. ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.