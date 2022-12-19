(Düzeltme) Yunanistan bir kez daha ölüme itti: Soydular, dövdüler, çıplak halde geri gönderdiler

Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları sırada Meriç Nehri'nin Yunanistan tarafında mahsur kalan ve işkenceye maruz bırakılan aralarında çocukların da bulunduğu bir grup düzensiz göçmen, Türk askerleri tarafından kurtarıldı.

Yunan güvenlik güçlerinin kadın, çocuk ayrımı yapmadan düzensiz göçmenlere zulmü devam ediyor. Yunan sınır muhafızları tarafından üzerleri arandıktan sonra paraları, değerli eşyaları, telefonları ve kıyafetleri alınarak dövülen ve yarı çıplak şekilde geri itilen düzensiz göçmenlere Türkiye yardım eli uzattı. Kıyafetleri alınarak acımasızca dövülen ve çırılçıplak nehre bırakılan aralarında çocukların da bulunduğu 40 düzensiz göçmeni Türk askerleri kurtardı. Türkiye'nin sahip çıktığı göçmenler, tedavilerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne 'ne sevk edildi.

"Sopalarla vurdular, paralarımızı ve kıyafetlerimizi aldılar"

Yunan güvenlik güçleri tarafından öldüresiye dövüldükten sonra Türkiye'ye geri itilen göçmenler yaşadıklarını anlattı. Bot yardımı ile karşı tarafa geçtiklerini söyleyen Fas uyruklu 21 yaşındaki Abdulsamed Gamda, Yunan askerlerine yakalandıklarında yere yatırılarak paralarının, değerli eşyalarının ve kıyafetlerinin alınarak sopalarla işkence gördüklerini aktardı.

"Türk askeri ısınmamız için ateş yaktı ve bize giysi verdi"

İlk olarak 4 Yunan askerinin kendilerini araçların yanına götürdüğünü ve daha sonra 5 askerin daha geldiğini belirten Gamda, "Bizi araçlara bindirip kampa götürdüler, orada 24 saat kaldık. Kampta sadece iç çamaşırı ile kaldık. Her şeyimizi çıkarttırdılar. Daha sonra bizi araçlara bindirerek Türkiye sınırına yakın bir bölgeye getirdiler. Botlara bindirdikten sonra silah göstererek bizi suyun ortasına bıraktılar. Kendi imkanlarımızla kurtulmaya çalıştık, çok zordu. Türk askeri bizi gördü, ısınmamız için ateş yaktı ve bize giysi verdi" dedi.

"Yumrukla, sopayla ve ağaçla vurdular, tanınamaz bir haldeydim"

Yanlarındaki rehberin Yunan askerlerini görünce kaçtığını söyleyen İran uyruklu 21 yaşındaki Alınır Rashıdı, "Yunan askeri bize onun nereye kaçtığını sordu. Bilmiyoruz deyince daha çok vurdular. Yunanistan tarafında 4-5 kişi bizi dövdü, ben bayıldım. Yumrukla, sopayla ve ağaçla vurdular. Tanınamaz bir haldeydim. Ayakkabılarımızı, elbiselerimizi, telefonlarımızı ve paramızı aldılar. Bizi bir araca bindirip Meriç'e doğru geri gönderdiler. Suya attılar, yüzerek Türkiye'ye geldik. Türkiye'de bizi tedavi ettirdiler. Şimdi çok daha iyiyim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açacağız, bize avukat ayarladılar" diye konuştu.

"Her şeyimizi alıp, çıplak ayaklı Türkiye'ye gönderdiler"

Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçtikten sonra Yunan askerlerine yakalandıklarını söyleyen 19 yaşındaki Zehra Etayi, "Bizi bilinmeyen bir noktaya götürdüler. Orada bizi dövdüler, tüm eşyalarımızı, telefonlarımızı ve gıda malzemelerimizi aldılar. Daha sonra bizleri çıplak ayaklı bir şekilde Türkiye tarafına gönderdiler" dedi.

Türkiye tarafına geldikten sonra Türk askerinin ısınmaları için ateş yaktığını söyleyen Etayi, yiyecek içecek verdiklerini ve karınlarını doyurduklarını belirterek, Tük askerine teşekkür etti. Yunan askerinin kadın, çocuk, yaşlı, erkek ayrımı olmadığını belirten Etayi, orada yemek ya da su vermediklerini, su istediklerinde de tuvalet musluğunu gösterdiklerini aktardı.