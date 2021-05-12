Ebe ve Hemşireler Haftası çelenk sunma töreni düzenlendi

Törene İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve temsilcileri, Edirne Aile Sağlığı Elemanları Derneği ve birçok ebe, hemşire katıldı. Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım, günün anlam ve önemini yaptığı konuşmasında, “Sağlığımıza emek veren kıymetli ebelerimiz, hemşirelerimiz; sizler, insanımızın acısını dindirmek, bir bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı olmak, hastasının ve sevenlerinin yüzünü güldürmek, umutlarını sevince dönüştürebilmek gibi büyük ve kutsal bir görevi yerine getiren bir mesleğin mensuplarısınız. Hastalarımız sağlık hizmeti alırken, kimi zaman bir anne şefkati, kimi zaman bir abla ilgisi kimi zamanda bir kardeş hassasiyeti gösteren fedakar ve cefakar mesai arkadaşlarım hepinizin eşsiz emekleri ile gurur duyduğumuzu özellikle söylemek isterim” dedi.

“Görevlerini büyük bir fedakârlıkla yerine getirmektedirler”

Yıldırım, “Pandemi sürecinde de yine en zorlu görev sağlık çalışanlarımız tarafından yürütülmektedir. Pandemi de görev yapan doktor, ebe, hemşire ve her kademedeki sağlık personeli salgının önlenmesi ve yayılmasının önüne geçilmesi açısından büyük bir özveri ve gayretle gecesini gündüzüne katıp, aileleri ve sevdiklerinden uzak kalarak vatandaşlarımızın sağlıklarını kendi canlarının önüne koyup görevlerini büyük bir fedakârlıkla yerine getirmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle; hemşirelik ve ebelik mesleğine emek ve gönül vermiş siz değerli arkadaşlarımın bu güzel gününüzü kutluyor şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özgül Erol'un konuşmasının ardından program sona erdi.