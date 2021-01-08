Ecdat yadigarını korumak için yolu kaydırdılar

Edirne'de, Osmanlı döneminden kalan ve bugüne bir tek taş duvarı ulaşan tarihi askeri hastanenin korunması için önünden geçen yol kaydırıldı.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, tarihi askeri hastane ve hastane çeşmesinin bulunduğu alanı yıkılma riskine karşı "Koruma alanı" olarak ilan etti.

Ecdat yadigarını korumak için yol kaydırıldı

Edirne-Sırpsındığı yolu bitişiğinde yer alan tescilli yapının duvarının yıkılma riski taşıması nedeniyle duvarın korunması için önünden geçen yolla ilgili ripaj (yolun kaydırılması) projesi hazırlandı. Proje sonrası, tarihi yapının günümüze ulaşan taş duvarının korunması için önünden geçen kara yolu yan tarafa kaydırıldı. Böylece yoldan geçen ağır tonajlı araçların oluşturabileceği sarsıntı ile tarihi duvara zarar vermesinin önüne geçilirken, duvarın da araçların üstüne yıkılma ihtimali ortadan kaldırıldı.

Bölge halkı uygulamadan memnun

Bölgede çiftçilik ile uğraşan Remzi Ildırın, “Mantıklı bir karar. Duvarın tehlikesi de vardı. Yıkılması durumunda. Tarihi eserlere de sahip çıkmak gerekiyor. İnşallah genel bir düzenleme yapsalar da ayağa kaldırsalar” dedi.

Mustafa Yüksel isimli bir vatandaş da, “Yok edilmemesi gereken bir tarihin son kalan ufak bir parçasının korunması çok iyi. Yolun azcık değişmesinin kimseye bir zararı yok. Buradaki tarihin canlandırılması yeniden hayata geçirilmesi için gerekenin yapılması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.