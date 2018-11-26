EDESOB Başkanı Cingöz: “Stokçular tefeci niteliğindedir”

Stokçular esnaf da sayılmaz. Benim gözümde tefeci niteliğindedir” dedi.

Cingöz, son günlerde soğan ve patatese yapılan stokların yanlış olduğunu kaydederek, “ Stokçuluk mevsimde ürün çıktığında parası olan güçlü tüccarlar tarafından yapılır. Öyle güçsüz tüccarlar yapamaz. 10-20 tonla bu piyasada fiyatları değiştiremezsiniz. Binlerce ton mal stoklanması gerekiyor. Bir kişinin yapmasıyla da olmaz. Türkiye genelinde soğan olur, patates olur, ayçiçeği olur bunu stokladığın zaman piyasada bu ürüne olan talep kadar arz yoksa fiyatlar otomatik olarak yükselir. Stokçular esnaf da sayılmaz. Benim gözümde tefeci niteliğindedir” şeklinde konuştu.

“Tamamen kasıtlı yapılıyor”

Stokçuluğun kasıtlı yapıldığını belirten Cingöz, “Son günlerde özellikle patates ve soğan fiyatlarının olağanüstü derecede artmasının sebebi stokçuluktur. Türkiye'nin üretimi ne kadardır, elimizde herhangi bir done de yok ama Türkiye'de soğan yokluğundan değil bu fiyat artışı. Şimdi sürersin piyasaya, 5 ay sonra üretilen ürünler tükenir, o zaman yükselebilir. Şu anda tamamen kasıtlı olarak yapılan bir uygulama. Depoda mal var ancak piyasaya sürülmüyor. Son günlerde basında çıkan haberlerde de gördük depolarda ürün olduğunu. Devletin bunun önüne geçmek için yaptığı uygulamalar bence doğru. Tabii ki tüccar da kazanmalı ancak 1 liraya aldığı ürünü 5 liraya satmamalı” dedi.